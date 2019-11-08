الأحساء 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واساحتفى مجمع حمد الجبر التعليمي بمحافظة الأحساء، أمس، بتكريم طلابه الخريجين للعام الدراسي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ بالمراحل التعليمية الثلاث والبالغ عددهم ٢٢٢ طالبًا, بحضور مدير عام تعليم الأحساء أحمد بن محمد بالغنيم، وعدد من القيادات التعليمية.وأشاد مدير عام تعليم المحافظة بالدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة عبدالعزيز ومحمد وعبداللطيف أبناء حمد الجبر الخيرية في دعم قطاع التعليم بالمحافظة، والدور المهم الذي يضطلع به مجمعا حمد ونورة الجبر التعليميين في أداء الرسالة التعليمية ودعم منظومة التعليم بالمحافظة ليحققا الهدف المأمول منهما.وعدّ بالغنيم، هذا التكريم حافزاً ومشجعاً للطلاب لينطلقوا بحول الله إلى عالم المعرفة والمعلومة وهو تفعيل ودعم للشراكة المجتمعية مع التعليم وسيسهم في نشر ثقافة التميز بين الطلاب ويعزز من دور قيادات مجمع حمد الجبر التعليمي ومنسوبيه في تحقيق رسالتهم التعليمية والتربوية.من جانبه، نوه رجل الأعمال عبداللطيف بن حمد الجبر في كلمته بهذه المناسبة بجهود منسوبي مجمع حمد الجبر التعليمي التي بذلت لتجويد العملية التعليمية مما له طيب الأثر على مسيرة الطلاب الدراسية وتحسين نواتج تعلمهم وتشجيعهم وتحفيزهم لمواصلة مسيرتهم التعليمية بالتميز والنجاح، مهنئاً الطلاب الخريجين المكرمين وأسرهم، معرباً عن شكره للإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء.وأكد الجبر ، أن هذا الحفل يأتي امتداداً للدعم الذي تتبناه وتقدمه مؤسسة عبدالعزيز ومحمد الجبر الخيرية لقطاع التعليم في الأحساء؛ الذي منه إنشاء مجمعي حمد ونورة الجبر التعليميين في محافظة الأحساء، مشيرًا إلى أهمية دور الشراكة المجتمعية مع قطاع التعليم تحقيقا لتطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله -.وفي ختام جرى الحفل تكريم الطلاب الخريجين، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.// انتهى //19:45ت م0103