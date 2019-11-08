السيح 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واسنظمت كلية العلوم الطبية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج أمس ، فعاليات وبرامج توعوية حول أمراض الربو ، بالتعاون مع وحدة سرطان الدم للأبحاث والجمعية السعودية للموت الخلوي, وذلك في عدد من الحدائق والمنتزهات بمدينة السيح.وتهدف البرامج والفعاليات إلي نشر الوعي الصحي في المجتمع حول أمراض الربو ، وذلك ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية لكليات الجامعة وفروعها الهادفة إلى إثراء المعرفة.// انتهى //19:57ت م0105