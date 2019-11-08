الطوال 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واسدربت جمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال بالتعاون مع الكلية التقنية للبنات بجازان ، 16 فتاة من الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية.وأوضح رئيس الجمعية عبدالله علي حمدي أن البرامج التدريبية هدفت لتنمية وتطوير المهارات المهنية لدى المستفيدات ، وذلك في إطار جهود الجمعية وحرصها على تنفيذ البرامج التوعوية والتثقيفية على مدار العام.// انتهى //19:59ت م0106