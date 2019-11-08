اجتماعي/ جمعية البر بالطوال والكلية التقنية للبنات تدربان 16 مستفيدة من الجمعية
الجمعة 1441/3/11 هـ الموافق 2019/11/08 م واس
الطوال 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واس
دربت جمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال بالتعاون مع الكلية التقنية للبنات بجازان ، 16 فتاة من الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية.
وأوضح رئيس الجمعية عبدالله علي حمدي أن البرامج التدريبية هدفت لتنمية وتطوير المهارات المهنية لدى المستفيدات ، وذلك في إطار جهود الجمعية وحرصها على تنفيذ البرامج التوعوية والتثقيفية على مدار العام.
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19:59ت م
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