تبوك 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واستشهد منطقة نيوم غداً اختتام المرحلة الرابعة والأخيرة من سباق رالي العُلا نيوم ، الذي انطلقت أولى مراحله يوم الأربعاء الماضي بمشاركة 60 سيارة و 16 دراجة نارية.ويتنافس أكثر من 70 متسابقاً على أرض نيوم للحصول على لقب الجولة الثالثة من البطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، وسط طبيعة صحراوية تجاور بتضاريسها المتفردة البحر، فمن مركز المويلح سينطلق المتسابقين باتجاه منطقة تريم بطول 175 كيلومتر، عبر مسار خاص تم تجهيزه لاحتضان المرحلة النهائية من عمر السباق، ليتنقل بعد ذلك المتنافسين مساءً إلى منصة التتويج في مركز شرما.وتواصل نيوم ومن خلال احتضانها للعديد من الفعاليات الرياضية وفاءها بما ألتزمت به تجاه الرياضة والرياضيين في العالم ، حيث أقيمت على أرضها العديد من المنافسات الخاصة بالرياضات البحرية والألعاب الشاطئية، وأقيمت على جبالها الشاهقة المنافسات الجريئة والخاصة برياضة المغامرات.وتواصل نيوم العمل ليل نهار من أجل تحويل الحلم إلى حقيقة، حيث تم الانتهاء من مطار خليج نيوم وتم إطلاق العمل في تطوير المجمعات السكنية للعمالة التي ستنتقل لتطوير المشروع، إضافة إلى تطوير المنطقة السكنية والإدارية لموظفي شركة نيوم الذي بدأوا في الانتقال منذ هذا العام للعيش والعمل هناك.واقتربت الشركة من الانتهاء من وضع الخطط الإستراتيجية للمشروع وقطاعاته الاقتصادية المختلفة البالغة 14 قطاعا لتبدأ مرحلة التنفيذ الفعلي لهذه المخططات في العام القادم الذي سيشهد بداية الزخم الفعلي لمشروعات نيوم الحالمة والتي ستكون شاهدة على همة السعوديين لبناء مستقبل واعد للمملكة العربية السعودية.// انتهى //20:21ت م0107