القطيف 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واسينظم مركز الحي المتعلم بمدرسة المجيدية الثانوية التابع لمكتب التعليم بمحافظة القطيف بعد غد، عدد من الدورات التدريبية للفئات العمرية من سن ١٥ سنة فما فوق.وأوضح قائد نادي الحي نعيم بن إبراهيم المرهون، أن هذه الدورات التي تقام في الفترة المسائية، تهدف إلى إكساب المستفيدين منها مهارات علمية ومهنية وتوعوية للرفع من مستواهم الثقافي والاجتماعي والاقتصادي.وتضمنت هذه الدورات دورة بعنوان " كيف أكون متطوعاً متميزاً "، يقدمها المدرب هاشم الشرفا، ودورة في " أساسيات الحاسب ونظام التشغيل ويندوز" يقدمها المدرب مرتضى آل دهنيم، والدورة الثالثة بعنوان " اللغة الإنجليزية للمبتدئين" يقدمها المعلم أحمد آل شويهين.// انتهى//20:24ت م0108