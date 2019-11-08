القاهرة 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واسانطلقت بالقاهرة اليوم بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر حتى 22 من شهر نوفمبر الجاري والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 بلقاء المنتخب المصري ونظيره المالي ضمن مباريات المجموعة الأولى.وأوقعت القرعة منتخبي مصر ومالي ضمن المجموعة الأولى في البطولة التي تضم أيضًا منتخبي غانا والكاميرون المقرر أن يلتقيان على استاد القاهرة في العاشرة مساء، في حين تضم المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.وتتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى إلى دورة الألعاب الأولمبية في اليابان (طوكيو 2020).// انتهى //20:43ت م0115