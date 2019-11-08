الرياض 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واسأقام مكتب الضمان الاجتماعي بالغرب التابع لفرع ‏وزارة العمل و التنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ندوتين تثقيفيتين بالتعاون مع طالبات جامعة الأميرة نورة ، الأولى بعنوان " التفكك الأسري" للاخصائية الاجتماعية مريم القرني تحدثت فيها عن مفهوم التفكك الأسري والأسباب المجدية لحل المشكلة .وحملت الندوة الثانية عنوان "التعامل مع المراهقين " تحدثت فيها الأخصائية الاجتماعيه سجى الزهراني عن سلوكيات المراهقين والتعامل الأمثل معها.ونفذ المكتب أيضاً متمثلاً بوحدة العلاقات العامة حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية في إطار الشراكة المجتمعيه مع مركز صحي السويدي الغربي والتي تم من خلالها تطعيم 61 موظفة ومستفيدة داخل المكتب ، إلى جانب التوعية بأهمية اللقاح .يذكر أن الفروع والمكاتب والدور والمراكز الايوائية التابعة لفرع عمل وتنمية منطقة الرياض لاتكتفي بتقديم خدماتها التخصصية ، بل يمتد دورها الى تثقيف موظفيها والمستفيدين من خدماتها وفق خطط مبرمجة تمتد طيلة العام .// انتهى //20:56ت م0117