اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على تراجع
الجمعة 1441/3/11 هـ الموافق 2019/11/08 م واس
بيروت 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واس
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية على تراجع بنسبة 0.59 في المئة، ما يعادل 5 نقاط، ليصل عند مستوى 758.59 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 23 ألفاً و100 سهم، بقيمة 116 ألفاً و245 دولارًا أمريكيًا، نفّذت من خلال 19 صفقة.
وانخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و495 ألف دولار أمريكي، مقارنة مع 7 ملايين و539 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
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20:57ت م
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