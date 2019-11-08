بيروت 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية على تراجع بنسبة 0.59 في المئة، ما يعادل 5 نقاط، ليصل عند مستوى 758.59 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 23 ألفاً و100 سهم، بقيمة 116 ألفاً و245 دولارًا أمريكيًا، نفّذت من خلال 19 صفقة.وانخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و495 ألف دولار أمريكي، مقارنة مع 7 ملايين و539 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //20:57ت م0119