دار السلام 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واسبدأت في العاصمة التنزانية دار السلام أعمال الاجتماع الوزاري الـ 18 للدول الأفريقية والاسكندينافية تحت عنوان " الشراكة من أجل التنمية المستدامة "، بمشاركة دول السويد والنرويج والدنمارك وفنلندا وايسلندا، إضافة إلى 29 دولة أفريقية.ودعا الرئيس التنزاني جون بومبيه ماغوفولي في كلمة ألقاها خلال افتتاح أعمال الاجتماع، إلى تعاون دولي أكبر من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.ويبحث المشاركون في الاجتماع قضايا السلم والأمن في إفريقيا، وتطوير التجارة والاستثمار والخدمات العمومية والاجتماعية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة.// انتهى //20:59ت م0120