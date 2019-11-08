تونس 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واسأنقدت وحدات من الجيش والحرس البحري التونسيين 74 مهاجرًا غير شرعي من الغرق، وسط البحر قبالة شواطئ محافظة صفاقس جنوب شرقي تونس.وأفادت وزارة الدفاع التونسية في بيان اليوم، أنه تم إنقاذ المهاجرين من الغرق بعد تلقي وحداتها معلومات بتعطب قارب يحمل مجموعة من المهاجرين على بعد حوالي 66 كيلومتر وسط البحر شمال المحافظة، وهم في طريقهم إلى السواحل الايطالية في هجرة غير شرعية، مبينة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.// انتهى //21:04ت م0121