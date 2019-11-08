أملج 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 م واسأعلنت إدارة القبول والتسجيل بالكلية التقنية بمحافظة أملج عن بدء التسجيل للفصل التدريبي الثاني في قسم التقنية الإدارية تخصص "الادارة المكتبية" و قسم التقنية الميكانيكية تخصص "ميكانيكا السيارات" , كما تعلن إدارة القبول و والتسجيل في المعهد الصناعي الثانوي بأملج عن بدء التسجيل للفصل التدريبي الثاني في قسم التقنية الكهربائية تخصص "الكهرباء الإنشائية" وقسم التقنية الميكانيكية تخصص "ميكانيكا السيارات" خلال الفترة من 1441/3/13 إلى 1441/3/23 , وطالبت إدارة القبول والتسجيل الراغبين في التسجيل زيارة بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العامة للتدريبي التقني والمهني www.tvtc.gov.sa واختيار التخصص المناسب وفق الشروط الموضحة لكل تخصص.// انتهى //21:07ت م0122