الرياض 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واسالتقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز أمس، معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالجمهورية اليمنية الدكتور حسين عبدالرحمن باسلامة، وذلك بمقر المركز في الرياض.وجرى خلال اللقاء بحث واقع التعليم العالي والبحث العلمي في اليمن وآليات دعم المملكة له من خلال المركز، وذلك عبر تجهيز مختبرات البحوث العلمية في مختلف الجامعات اليمنية، كما تطرق الاجتماع إلى تقييم الاحتياجات الأساسية للجامعات وسبل دعمها.وعبر الدكتور حسين باسلامة عن شكره وتقديره للمملكة ممثلة بالمركز على دعمه المتواصل للشعب اليمني في مختلف القطاعات وبالأخص القطاع التعليمي.//انتهى//21:08ت م0124