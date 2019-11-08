الأمم المتحدة 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واساختتم مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسن اليوم، الجولة الافتتاحية من المحادثات حول مستقبل سوريا السياسي، التي تهدف إلى تحقيق المصالحة السياسية.وأوضح بيدرسون أن المحادثات سارت على نحو أفضل مما كان متوقعًا، مشيرًا إلى أنها ستتجدد في وقت لاحق من الشهر الجاري.وأبان أن أعضاء الوفود المشاركة في اجتماع اللجنة الدستورية السورية من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، ناقشوا باحترافية القضايا التي أقرّ بأنها كانت حرجة في بعض الأحيان.// انتهى //21:18ت م0126