الزلفي 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واسشارك مكتب رابطة رواد الحركة الكشفية بمحافظة الزلفي ، اليوم في تنفيذ المرحلة الخامسة من مهرجان الأرطى ، حيث قاموا بالمساهمة في غرس شجر الأرطى ونثر البذور الرعوية ، بمشاركةنائب رئيس رابطة رواد الحركة الكشفية بالمملكة الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد ، ومدير تعليم محافظة الزلفي الرئيس الفخري لمكتب رواد الحركة الكشفية بالمحافظة محمد بن عبدالله الطريقي.وأوضح مدير المكتب فهد بن سليمان الفهيد ، أن مشاركة أعضاء المكتب في تلك المرحلة والمراحل السابقة يأتي انطلاقا من مسؤولية المكتب المجتمعية ، وتحقيقاً لاستدامة البيئة وماجاء في رؤية المملكة 2030 بالمحافظة على بيئتنا ومقدراتنا الطبيعية التي هي من واجبنا دينيّا وأخلاقياً وإنسانياً، ومن مسؤولياتنا تجاه الأجيال القادمة، ومن المقومات الأساسية لجودة حياتنا.وأشار الى أن المكتب يعمل منذ عام 1430هـ على تنفيذ مبادرة جمعية الكشافة العربية السعودية من خلال المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها ، وسجل حضوراً متميزاً فيذلك المشروع بزراعة الأشجار ، ورفع المخلفات وتدويرها ، والاستفادة من خامات البيئة المستهلكة.// انتهى //21:30ت م0127