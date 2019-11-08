الرياض 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واسإحتفلت مبادرة الحركة (KSU Movement) في المدينة الجامعية للطالبات بجامعة الملك سعود مؤخرا بختام فعاليات الحملة التوعوية الخيرية الوطنية "تحدي الأمل الرياضي" والتي أطلقتها المبادرة بالتعاون مع جمعية زهرة لسرطان الثدي واستمرت من 1 إلى 31 اكتوبر 2019 م، بحضور من وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات أ.د غادة بن سيف ومديرة جمعية زهرة المكلفة أ.آلاء العليان، حيث شملت المشاركة جميع شرائح المجتمع نساءً ورجالاً، مقيمين ومواطنين.وأوضحت مؤسسة المبادرة الدكتورة مزنه المرزوقي أن إطلاقها لهذه المبادرة جاء لحاجة المجتمع للوعي بدور ممارسة الرياضة كنمط للحياة في تعزيز الصحة والوقاية من المرض، وتكثيف الجهود في الكشف المبكر لسرطان الثدي.وتعد المبادرة تطوعية خيرية غير ربحية حيث استهدفت جمع 100 ألف كيلومتر في نادي المبادرة على تطبيق (strava) الرياضي، ليتم التبرع بالكيلومترات التي يقطعها المشاركون في مختلف اللأنشطة الرياضية (مشي، جري، تسلق، دراجة هوائية) لصالح جمعية زهرة؛ حيث يذهب ريع كل كيلومتر واحد يقطعه المشارك بقيمة ريال سعودي لصالح خدمات المرضى والمتعافين في الجمعية.ومن جانبها أضافت شريك مؤسسة المبادرة ريم الخميس، ان عدد المشاركين في تحدي الأمل الرياضي بلغ نحو (659) مشارك ، و(28) من المجموعات والفرق الرياضية المجتمعية من جميع أنحاء مناطق المملكة وبعض دول مجلس التعاون الخليج.يذكر أنه تم جمع ( 99.037 ) ألف كيلومتر خلال شهر أكتوبر هذا العام، ووصل مجموع مبلغ التبرعات لضعف الهدف المتوقع إلى ( 200 ألف ريال) كقيمة خدمات للمتعافيات والمريضات في جمعية زهرة.// انتهى //21:51ت م0129