الرياض 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واستواصل متطوعات برنامج نبض التطوعي في العمل على برنامج مبادراتها والتي وصلت إلى 14 مبادرة نفذت في ست مدارس في أحياء شرق الرياض، منها مبادرة نشر الابتسامة، ومبادرة ضيافة السائقين والعمالة ومبادرة رفق لتعزيز اللين والتعامل مع افراد المجتمع، والتي بدأت منذ تاريخ 22 اكتوبر 2019 .وتهدف مخرجات البرنامج إلى إكساب المتدربات الكفايات للمهارات القيادية والحياتية، بناء وقيادة الفرق التطوعية بكفاءة عالية، القدرة على الإبداع والتأثير في محيطها المجتمعي والمدرسي )، حيث يعد برنامج نبض رحلة تعليمية تدريبية تهتم بتدريب الكوادر القيادية وتأهيل طالبات المرحلة الثانوية لإكسابهن من المهارات القيادية والحياتية ليكن قادرات على العطاء والإبداع والتأثير.وأكدت مشرفة البرنامج نورة القحطاني أن المتطوعات في نبض يبذلن جهودا كبيرة لإنجاز تلك المبادرات الـ 14 خلال شهر واحد، والحث على من خلالها على التطوع.// انتهى //22:29ت م0130