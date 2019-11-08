القاهرة 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واسفاز منتخب مصر الأولمبي على نظيره المالي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب استاد القاهرة الدولي، في أولى مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 عامًا التي تستضيفها مصر وتستمر حتى 22 من شهر نوفمبر الجاري والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.ويشارك في البطولة 8 منتخبات، على أن يتأهل أول 3 منتخبات لأولمبياد طوكيو 2020، مقسمة على مجموعتين، حيث يقع منتخب مصر في المجموعة الأولى مع مالي وغانا والكاميرون، بينما يستضيف استاد السلام مباريات المجموعة الثانية التي تضم كلا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.// انتهى //22:37ت م0131