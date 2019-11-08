غزة 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واسأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مهاجمته للمسيرات الأسبوعية السلمية على الشريط الحدودي الشرقي لقطاع غزة.وأفادت مصادر محلية وطبية في غزة بأن 31 فلسطينيًا أصيبوا بالرصاص الحي، بينهم طفل وشاب وصفت حالتهما بالخطرة، بينما أصيب العشرات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبحالات اختناق ، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرات السلمية الأسبوعية شرق قطاع غزة.// انتهى //22:43ت م0133