الرياض 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واسأجرى المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم اليوم تدريباته في دولة الإمارات ، تحضيرًا للمشاركة في الدورة الدولية الودية التي تمتد منافساتها حتى العشرون من الشهر الجاري، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).وأدى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب مدينة دبي الرياضية، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها عددًا من التمارين اللياقية والتكتيكية.يُذكر أن الدورة الدولية التي تستضيفها مدينة دبي تضم إلى جانب "الأخضر" منتخبات الإمارات، والبحرين، والأردن، والعراق، وسوريا، وكوريا الجنوبية، وأوزبكستان.الجدير ذكره أن قرعة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 وضعت المنتخب السعودي في المجموعة "الثانية"، وإلى جواره منتخبات اليابان، وسوريا، وقطر، ضمن البطولة التي ستقام منافساتها في تايلاند مطلع العام الميلادي المقبل.// انتهى//00:08ت م0138