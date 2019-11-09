القاهرة 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واستعادل المنتخب الأولمبي الكاميروني مع منتخب غانا بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء اليوم، باستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية أقل من 23 عاما .وبعد نهاية الجولة الأولى، يحتل منتخب مصر المركز الأول بثلاث نقاط متبوعا بالمنتخب الكاميروني ومنتخب غانا بنقطة وحيدة، ثم منتخب مالي في المركز الثالث بدون رصيد.ويلتقي منتخب الكاميرون في الجولة الثانية مع مالي، فيما تلعب غانا مع منتخب البلد المضيف مصر.وتعد هذه البطولة التي تقام بمصر خلال الفترة ما بين 8 و 22 نوفمبر الجاري مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث سيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدورة التي تقام الصيف المقبل.// انتهى //03:02ت م0144