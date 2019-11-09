الرياض 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واسقال الشاعر جاسم الصحيح إن محاولات المحاكمات المؤدلجة والتفسير النثري للشعر مفسدة له و خانقا للحرية والتجربة الشعرية، منتقدا انتشار كتابة الشعر المجانية التي لاتمر بلوعة وألم وصراع يعانيها الشاعر، كاشفا عن صنعة يخفيها الشعراء في كتابة قصائدهم بعد البيت الأول.جاء ذلك في أمسية حوارية نظمها نادي الرياض الأدبي وأدارتها الدكتورة منى المالكي ضمن فعاليات ليالي الإبداع التي ينظمها النادي خلال هذه الفترة، حيث شهدت الأمسية حضورا كثيفا امتلأت به جنبات مسرح النادي .وفي مستهل الأمسية رحب رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور صالح المحمود بالحضور الكثيف الذي ملأ المسرح، مؤكدا أن ذلك يعد تأكيدا عمليا على جماهيرية الشاعر واهتمام الجمهور بالشعر و الفكر و الأدب.و بيّن الشاعر جاسم الصحيح في الأمسية أن الناقد و الكاتب يحملان هودج النص الإبداعي، ونفى أن كتابة شعر التفعيلة نوع من الهروب من تعقيد العمود الشعري، حيث تعد التفعيلة من أشكال الشعر وتمثل تطورا في الحركة الشعرية، وأكد نهاية الصراع بينها و بين شعر العمود وقصيدة النثر ليجتمعوا على منصة واحدة، وعدّ عودة الشعر العمودي للضوء والواجهة فرصة أثمرت فوز ثلاثة شعراء سعوديين بإمارة الشعر، مفيدا أن الشعر خندق أول وأخير لحماية الحياة، وهو الشئ الوحيد الذي لايمكن الاعتياد عليه، نافيا صحة مقولة " الشعر إن دخل في الخير ضعف"، عادا ذلك مقولات نثرية لها تأويلها وسياقها الزمني ولاتؤخذ في ظاهرها، مطالبا بعدم إلصاق تهمة التسول بالشعراء وفي مقدمتهم المتنبي، حيث كان السياق التاريخي لهم يفرض نسقا من التكسب من شعرهم بحضورهم في بلاط السلاطين.وفي ختام الأمسية كرم رئيس النادي الشاعر جاسم الصحيح بدرع النادي .يذكر أن ليالي الإبداع في أدبي الرياض تستضيف رموز الإبداع والنقد في المملكة من خلال نمط أكثر تشويقا، وهو النمط الحواري الذي يشرك الجمهور في الأمسية، ويجعله يحصل على فرص كبيرة في الحوار والاختيار.// انتهى //03:46ت م0147