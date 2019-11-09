برلين 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واسحقق هوفنهايم، فوزًا قاتلاً أمام مضيفه كولن (2-1) مساء اليوم في الجولة الـ11 من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليجا".فعلى ملعب "راين إينرجي ستاديون"، تقدم أصحاب الأرض عن طريق المهاجم الكولومبي جون كوردوبا في الدقيقة (34).وفي الدقيقة (48) نجح الظهير الأيسر اليوناني كوستاس ستافيليديس في إدراك هدف التعادل للضيوف.وقبل لحظات من انتهاء اللقاء، أحرز المهاجم الهولندي يورجن لوكاديا هدف الفوز القاتل لهوفنهايم بالدقيقة (90+8) من ركلة جزاء.وبهذا الفوز، رفع هوفنهايم رصيده من النقاط إلى 20 نقطة في الوصافة مؤقتًا، فيما تجمد رصيد كولن عند 7 نقاط في المركز قبل الأخير مؤقتا.// انتهى //04:08ت م0149