باريس 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واسارتقى بوردو إلى المركز الثالث في بطولة فرنسا لكرة القدم بانتزاعه التعادل 1-1 من مضيفه نيس، اليوم في إطار المرحلة الثالثة عشرة.ورفع بوردو رصيده إلى 19 نقطة متقدما بفارق الأهداف عن نانت ومرسيليا، فيما رفع نيس رصيده إلى 17 نقطة في المركز العاشر.ويدين بوردو بهذا التعادل للاعبه جيمي بريان، الذي رفع رصيده من الأهداف إلى 96 هدفا في الدوري الفرنسي خلال مسيرته.// انتهى //04:08ت م0150