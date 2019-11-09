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السبت 1441/3/12 هـ الموافق 2019/11/09 م واس
الرياض 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
القيادة تهنئ ملك كمبوديا بمناسبة ذكرى الاستقلال
ولي العهد يوجه بمضاعفة الجهود لاستكمال مجمـع خـادم الحـرميـن للحديث النبـوي
أمير حائل يستقبل مدير التعليم وقائد قوة أمن المنشآت
أمير الباحة يستقبل رئيس مركز بني كبير
تركي بن هذلول يستعرض تقرير دراسة وتصميم مشروع طريق نجران - جازان
الجبير يبحث مع مسؤولين أميركيين مستجدات القضايا
محمد بن ناصر يرأس اجتماع أعضاء شرف مركز الأطفال المعوقين
محافظ شقراء يرأس المجلس المحلي ويجتمع برؤساء المراكز
المملكة تسلم 50 طناً من التمور لجنوب السودان
المملكة تؤكد أهمية التزام البعثات السياسية بميثاق الأمم المتحدة
العراق: شلل نفطي مع دخول الحراك الأسبوع الثالث
الأمن التونسي يعتقل عنصراً إرهابياً خطيراً
مستوطنون ينفذون هجمات عنصرية على ممتلكات فلسطينيين
خطط حوثية لطمس الهويـة اليمنية
بومبيو: «الناتو» يواجه الانقراض
عزل ترمب.. التماسك الجمهوري يخيب أمل الديموقراطيين!
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