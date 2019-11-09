الرياض 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تهنئ ملك كمبوديا بمناسبة ذكرى الاستقلالولي العهد يوجه بمضاعفة الجهود لاستكمال مجمـع خـادم الحـرميـن للحديث النبـويأمير حائل يستقبل مدير التعليم وقائد قوة أمن المنشآتأمير الباحة يستقبل رئيس مركز بني كبيرتركي بن هذلول يستعرض تقرير دراسة وتصميم مشروع طريق نجران - جازانالجبير يبحث مع مسؤولين أميركيين مستجدات القضايامحمد بن ناصر يرأس اجتماع أعضاء شرف مركز الأطفال المعوقينمحافظ شقراء يرأس المجلس المحلي ويجتمع برؤساء المراكزالمملكة تسلم 50 طناً من التمور لجنوب السودانالمملكة تؤكد أهمية التزام البعثات السياسية بميثاق الأمم المتحدةالعراق: شلل نفطي مع دخول الحراك الأسبوع الثالثالأمن التونسي يعتقل عنصراً إرهابياً خطيراًمستوطنون ينفذون هجمات عنصرية على ممتلكات فلسطينيينخطط حوثية لطمس الهويـة اليمنيةبومبيو: «الناتو» يواجه الانقراضعزل ترمب.. التماسك الجمهوري يخيب أمل الديموقراطيين!// يتبع //06:01ت م0003