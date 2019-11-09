وأوضحت صحيفة "عكاظ " في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( إيران في مواجهة الشعوب العربية ): مع ازدياد زخم الانتفاضتين اللتين تعمان العراق ولبنان هذه الأيام، بدأت تظهر للعلن الأيادي الخفية لإيران في محاولتها كبح جماح المتظاهرين وإيقاف تمدد السخط الشعبي على تدخل نظام الولي الفقيه في تسيير السياسات الداخلية والخارجية للبلدين العربيين، الذي اتسم بنفس طائفي مقيت.ولم يكن التقرير الصادر من منظمة العفو الدولية أمس، الذي يتهم فيه إيران بأنها مصدر القنابل المستخدمة ضد المحتجين في العراق، سوى إدانة كان يجب إشهارها منذ زمن في وجه هذا النظام الاستبدادي الذي أوغل في إجرامه ومكن لأدواته كي تعيث في الأرض العربية تدميرا وتهجيرا وإفقارا.وواصلت : إن الحراك الشعبي الذي يزداد اشتعالا في وجه إيران في أكثر من بلد في عالمنا العربي رغم المحاولات المستميتة لإخماده دلالة قوية على وصول هذه الشعوب المغلوب على أمرها إلى حد لا يمكنها الصمت في مواجهته، بعد أن أيقنت أن إيران تستخدم بعضهم مطايا لتحقيق مآربها وأهدافها التوسعية الخبيثة على حسابهم، وحساب استقرارهم ورخائهم وأمنهم الاجتماعي.وختمت : ولا حل يلوح في الأفق لهدوء الأوضاع في العراق ولبنان سوى بأن تدرك إيران بأن للشعوب العربية كرامة لا ترضى بأن يداس عليها من قبل أنظمة رجعية متخلفة كائنا ما كانت طوائفها وأعراقها.// يتبع //06:01ت م0005