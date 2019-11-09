الطائف 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واسشاركت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، ممثلة في إدارة النشاط الطلابي بمجموعة من الطلاب مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف، وذلك لتفعيل مبادرة التشجير في منتزه الطائف الوطني بسيسد، حيث شارك طلاب مدرسة مدارس فرقان لتحفيظ القرآن الكريم ومدارس الجيل في زراعة 10000 شتلة.وتأتي مشاركة الطلاب أهمية لترسيخ القيم لدى الطلاب والاهتمام بالبيئة والتشجير والمشاركة الاجتماعية في مثل هذه المناسبات.// انتهى //09:13ت م0012