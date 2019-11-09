كانبرا 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واسحذرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في أستراليا الطلاب والمواطنين السعوديين الموجودين في ولايتي نيو ساوث ويلز وكوينزلاند بأستراليا، من الاقتراب من المناطق التي تجتاحها الحرائق ، ودعتهم إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلطات المحلية بهذا الشأن.ودعا سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا مساعد بن إبراهيم السليم المواطنين إلى التواصل في حالات الطوارئ مع السفارة في كانبرا أو القنصلية في سيدني على الأرقام التالية : + 61432257277 + 61262507000.وكانت السلطات الأسترالية قد أعلنت وفاة شخصين وفقدان سبعة أشخاص وتدمير أكثر من 100 منزل جراء حرائق الغابات التي اجتاحت مناطق شاسعة من ولايتي نيو ساوث ويلز وكوينزلاند، وتم إبلاغ المواطنين بإجلاء منازلهم في المناطق المعرضة للحرائق.// انتهى //10:34ت م0015