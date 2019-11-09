القاهرة 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واستراجع معدل التضخم في مصر على أساس سنوي خلال الشهر الماضي ليبلغ 4ر2 % مقارنة بذات الشهر من العام الماضي الذي سجل فيه 5ر17 %.وأفاد الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء في بيانه الشهري عن أسعار المستهلكين الصادر اليوم، بأن معدل التضخم الشهري زاد خلال أكتوبر الماضي بنحو 1 % ليبلغ 1ر105 نقطة، مقارنة بـ 104 نقاط خلال شهر سبتمبر السابق عليه.وأشار البيان إلى تراجع أسعار الطعام والشراب خلال الشهر الماضي بنحو 1ر2 % مقارنة بالشهر السابق عليه، بينما ارتفعت أسعاره بنحو 3ر8 % على أساس سنوي مقارنة بشهر أكتوبر 2018.ولفت البيان الانتباه إلى أن معدل التضخم خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الجاري بلغ نحو 6ر9 % مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2018.//انتهى//10:57ت م0016