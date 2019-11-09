بيروت 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واسركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم على تنامي خطر الإنهيار المالي والإقتصادي في ظل الشح في الدولار والإجراءات المتشددة والتقشفية التي تتخذها المصارف مع توسع أزمة إستيراد المواد الاساسية وتزايد الضغوط الشعبية والإحتجاجات لتشكيل حكومة من اختصاصين.كما ونقلت تحذيرات المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جاه الذي شدد على ضرورة تشكيل حكومة جديدة في لبنان خلال أسبوع لمنع المزيد من التدهور وفقدان الثقة في الاقتصاد اللبناني.وواصلت صحف لبنان اهتمامها بإتساع الاحتجاجات التي يشهدها العراق إلى عشرة محافظات وتأكيد مصادر طبية وأمنية ارتفاع عدد القتلى إلى 13 قتيلا وإصابة 160 جريح في مدينتي كربلاء والبصرة جنوبي البلاد.وفي الشأن السوري تطرقت إلى إعلان مساعد وزير الدفاع الأميركي للشؤون العامة جوناثان هوفمان استمرار واشنطن في دعم قوات سوريا الديمقراطية الكردية وأن القوات الأميركية المنتشرة بشمال شرق سوريا سترد في حال تعرضت لأي هجوم.وأخبرت صحف السبت عن نزول آلاف المحتجين الجزائريين في الجمعة الـ 38 الى الشوارع للتعبير عن رفضهم للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل.// انتهى //12:10ت م0020