بغداد 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واسركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامها على التطورات التي يشهدها العراق والمتمثلة بالتظاهرات والاحتجاجات الشعبية الحاشدة المطالبة بإجراء إصلاحات سياسية وحكومية ودستورية واسعة والقضاء على الفساد وتوفيرالخدمات الضرورية وفرص العمل.وتناولت بشكل خاص التظاهرات والمواجهات التي شهدتها محافظة البصرة خلال اليومين الماضيين والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى نتيجة استخدام العنف تجاه المتظاهرين في محيط مبنى المحافظة.وتطرقت إلى الحشود البشرية الكبيرة التي شهدتها ساحة التحرير"مركز لاحتجاجات التقليدي في بغداد" أمس الجمعة, ونقلت صورًا وتقاريرعن النشاطات التي شهدتها الساحة في اليوم السادس عشر للتظاهرات.وعرجت الصحف العراقية على التظاهرات والاعتصامات في لبنان منوهة بتشابه المطالب التي يرفعها المتظاهرون في العراق ولبنان.// انتهى //12:28ت م0022