طرابلس 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واسأكّد نائب رئيس البعثة الأميركية في ليبيا جوشوا هاريس، دعم بلاده لوضع حدّ فوري للقتال الدائر في ليبيا، وإعادة تأسيس العملية السياسية للأمم المتحدة، بما من شأنه أن يوفّر مستقبلًا آمنًا ومزدهرًا لجميع الليبيين.جاء ذلك خلال مائدة مستديرة نظمتها جمعية المحامين الأميركية بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وجمعت خبراء ليبيين في مجال القانون والدستور للنظر في الخيارات الممكنة لإيجاد إطار دستوري في المستقبل الليبي، وفق بيان للسفارة الأميركية اليوم.// انتهى //12:41ت م0025