الرياض 12 ربيع الأول 1441هـ الموافق 9 نوفمبر 2019م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس موكغوييتسي أريك ماسيسي رئيس جمهورية بوتسوانا بمناسبة فوز الحزب الديمقراطي بقيادته في الانتخابات العامة في جمهورية بوتسوانا.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية بوتسوانا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //13:19ت م0028