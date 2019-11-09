الرياض 12 ربيع الأول 1441هـ الموافق 9 نوفمبر 2019م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس موكغوييتسي أريك ماسيسي رئيس جمهورية بوتسوانا بمناسبة فوز الحزب الديمقراطي بقيادته في الانتخابات العامة في جمهورية بوتسوانا.وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية بوتسوانا الصديق المزيد من التقدم والرقي.// انتهى //13:20ت م0029