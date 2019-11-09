نواكشوط 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واساستقبلت وزيرة المياه والصرف الصحي الموريتانية الناها بنت حمدي ولد مكناس، في نواكشوط اليوم، وفداً من الصندوق السعودي للتنمية برئاسة مستشار مدير الصندوق، العضو المنتدب، أحمد بن صالح الطريفي.وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون بين موريتانيا والصندوق، خاصة ما يتعلق بدعم الصندوق السعودي للتنمية للمشاريع التنموية التي ينفذها قطاع المياه والصرف الصحي.// انتهى //13:31ت م0031