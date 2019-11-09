تونس 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واسركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم على المشاورات والاجتماعات التي تجريها الطبقة السياسية من أجل التوافق حول تشكيل أعضاء الحكومة الجديد.وتناولت مغاربيًا تقريراً لمنظمة العفو الدولية حول الحرب في العاصمة الليبية طرابلس أكدت فيه أن طرفي النزاع الليبي تورطوا في انتهاكات جسيمة.وأشارت إلى دخول الاحتجاجات في الجزائر أسبوعها الـ38 المُطالبة برحيل كافة رموز النظام ورفض إجراء الانتخابات في موعدها المحدد من طرف السلطة وفك القيود عن معتقلي الرأي.وكتبت عن ارتفاع عدد القتلى الذين سقطوا خلال فض قوات الأمن العراقية لاعتصام أمام مبنى محافظة البصرة إلى 10 أشخاص.ولم تغفل الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى إصابة 10 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال مسيرات العودة في قطاع غزة.ولفتت صحف تونس الانتباه إلى تواصل الاحتجاجات الشعبية في لبنان، مشيرة إلى تحول الحراك من قطع الطرقات إلى الاعتصام أمام المقرات الحكومية والمصارف ومنازل السياسيين.// انتهى //13:35ت م0032