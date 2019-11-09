الدمام 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واسينظم نادي المنطقة الشرقية الأدبي، الثلاثاء القادم، اللقاء الثالث لفعاليات "رواق بحور"، الذي يعد أحد برامج النادي الجديدة مع انطلاقة موسمه الثقافي لهذا العام، وذلك في قاعة الأميرة سحاب بنت عبدالله بن عبدالعزيز، في مقر النادي في حي المزروعية بمدينة الدمام.وأوضح رئيس مجلس إدارة النادي محمد بودي أن هذا اللقاء يتضمن " أمسية شعرية"، يشارك فيها عددٌ من الشعراء، موجهاً الدعوة للجمهور للحضور والتفاعل مع هذه الأمسية التي تضم أسماء شعرية شابة تعد من أبرز الأسماء حالياً في المشهد الثقافي.// انتهى//13:56ت م0036