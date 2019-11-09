تبوك 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واساحتدم سباق رالي العُلا نيوم في مرحلته الأخيرة اليوم بين المتسابقين لاسيما بين يزيد بن محمد الراجحي وياسر بن حمد السعيدان اللذان يتنافسان على تقليص الفارق بينهما إلى أقل من دقيقة ونصف في سباق السرعة والتنافس الذي انطلق من مركز المويلح وصولاً إلى تريم بمسافة ١٧٥ كيلو مترا ضمن الجولة الثالثة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، وبدعم من الهيئة العامة للرياضة.وأكد السعيدان في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن المرحلة الأخيرة تعد الأهم من عمر السباق الذي يأتي استكمالاً للمرحلتين الأولى والثانية والمرحلة الثالثة من مسيرة الرالي.وقال : "إن تنوع المناطق التي مر بها هي الأولى من نوعها حيث لم يسبق له أن تعرف على تضاريس منطقتي العُلا ونيوم مما اضفى على السباق طابعاً حماسي آخر ، مشيراً إلى أنه قد يضطر في هذه المرحلة للمجازفة من أجل الحصول على لقب السباق رغم ضراوة المنافسة من زميله الراجحي الذي تقلص الفارق بينهما .وأشاد السعيدان بالتفاعل الكبير من قبل الأهالي وتشجيعه وزملائه على مواصلة التنافس في أجواء مليئة بالمحبة والروح العالية.// انتهى //14:49ت م0041