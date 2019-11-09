نجران 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واستبدأ الكلية التقنية بنجران غداً استقبال طلبات القبول في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1440 / 1441، وسيكون التسجيل متاحاً حتى الـ 23 من الشهر الجاري وذلك عبر موقع الكلية – بوابة القبول http://nct.tvtc.gov.sa/ .وأوضح المتحدث الرسمي بالكلية علي بن عبد الله آل عتيق ، أن أعمال القبول بالكلية واستلام الملفات واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول، موضحاً أن المرشحين ستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب.وأكد آل عتيق أن المفاضلة بين المتقدمين لبرنامج الدبلوم ستكون حسب معيار النسبة الموزونة التي تساوي 60 % لدرجة الثانوية العامة، و 40 % لاختبار القدرات، مع منح حديثي التخرج الأولوية للقبول، مشيراً إلى أن التخصصات المتاحة لبرنامج الدبلوم بالكلية بقسم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات "تخصص الدعم الفني، والبرمجيات"، وقسم التقنية الإدارية "تخصص المحاسبة والإدارة المكتبية والتسويق "، وقسم التقنية الكهربائية "تخصص القوى الكهربائية"، وقسم التقنية الميكانيكية "تخصص الإنتاج" ،وقسم تقنية المحركات والمركبات "تخصص ميكانيكا السيارات".ودعا المتقدمين لاختيار البرنامج المناسب لهم، وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني، والاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل.// انتهى //14:50ت م0042