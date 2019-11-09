الرياض 12 ربيع الأول 1441هـ الموافق 9 نوفمبر 2019م واسرفع الدكتور أنس بن فارس الفارس الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ بمناسبة تكليفه رئيساً لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست).وعبر عن اعتزازه بهذه الثقة، وعدها تكليفاً وتشريفاً ومسؤولية، سائلًا الله تعالى أن يعينه على تحمل المسؤولية بما يسهم في خدمة دينه وملكه ووطنه.وقد حصل الدكتور الفارس على درجة الدكتوراه في علوم التصميم الهندسي والحوسبة من معهد ماساشوستس للتقنية (MIT)، ودرجة الماجستير في الحوسبة والأمثلة الهندسية من مركز الهندسة والحوسبة بكلية الهندسة من نفس المعهد، وهو عضو في المجلس العالمي للبحوث، ومجلس إدارة التحالف السعودي للأبحاث المتقدمة، واللجنة الوطنية للابتكار، ولجنة التحول إلى المجتمع المعرفي، ولديه العديد من المشاركات العلمية القيمة.// انتهى //14:58ت م0044