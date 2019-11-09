الرياض 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واسحقق لاعب اسكواش نادي الهلال عبدالإله أبو رقه لقب بطولة المملكة للمميزين تحت سن 17 عاماً التي أقيمت على ملاعب نادي الرياض واختتمت منافساتها اليوم.وسلم المدير التنفيذي لاتحاد الاسكواش خالد السعد اللاعب أبو رقه كأس البطولة والميدالية الذهبية ومكافأة مالية مقدمة من اتحاد اللعبة, فيما تسلم لاعب نادي الاتفاق ياسر آل عباس صاحب المركز الثاني الميدالية الفضية ومكافأة مالية, وجاء ثالثاً منصور المولد لاعب نادي حراء حيث تسلم الميدالية البرونزية ومكافأة مالية فيما حل رابعاً محمد آل نصفان لاعب نادي الصفا وتسلم مكافأة مالية من اتحاد اللعبة .// انتهى //15:05ت م0045