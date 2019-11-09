بريدة 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واساختتمت جامعة القصيم ممثلة بكلية الهندسة أمس الأول، الجلسات العلمية للمؤتمر الدولي الأول لاستدامة الموارد الطبيعية .. الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة، الذي نظمته الكلية على مدى يومين بالمدينة الجامعية، بمشاركة 36 متحدثًا .ويهدف اللقاء لبحث الإجراءات اللازمة للتحوّل إلى نظم مستدامة للنفايات الصلبة، حيث ناقشت الجلسات العلمية عددا من أحدث الأوراق العلمية والأبحاث والدراسات المتعلقة بجميع محاور المؤتمر وكيفية الاستفادة منها.وقدم خلال جلسات المؤتمر ورقة بحثية عن آليات ترشيد الاستهلاك الغذائي للأسر السعودية كمدخل لإدارة النفايات الغذائية في المملكة، التي ناقشت سعي رؤية المملكة لتحسين البنية الحضرية للمدن في المملكة والارتقاء بجودة الخدمات البلدية من خلال تطوير سياسات الإدارة والتحكم بالتنمية العمرانية.كما تم عرض ورقة بحثية عن الإدارة الفعالة للنفايات من خلال تعزيز التغليف القابل لإعادة الاستخدام، فيما قدمت أيضا ورقة علمية بعنوان "منهج استراتيجي هرمي لفقدان الأغذية وإدارة النفايات لتحويل المملكة إلى اقتصاد دائري"، كما تم استعراض ورقة بحثية بعنوان "التحليلات البيئية والمالية لخيارات إدارة النفايات في المدينة المنورة"، فيما قدمت ورقة بحثية عن الخواص الميكانيكية المعتمدة على العمر للخرسانة التجميعية المعاد تدويرها المحتوية على النفايات الصناعية, كما قدمت ورقة علمية بعنوان تقييم الكفاءة الاقتصادية لنظم إدارة النفايات الصلبة الكندية، وهدفت إلى تقييم أداء أنظمة تحويل النفايات غير الخطرة مع النظر في المخرجات الاقتصادية والنفقات والأرباح وأحجام الأعمال لكل من خدمات النفايات العامة والخاصة.كما جرى استعراض ورقة بعنوان "الجوانب الإلزامية للإدارة المستدامة للنفايات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" , فيما قدمت أيضا ورقة بعنوان توصيف النفايات الصلبة في مكة المكرمة، إلى جانب تقديم دراسة عن خصائص النفايات المنزلية بمدينة بريدة ، بعنوان " المدخل الأول للإدارة الجيدة للنفايات " ، وجرى أيضا عرض ورقة عن "تقييم إمكانات الزيوليت الطبيعي والفحم الحيوي في التحويل الحيوي للجزء العضوي من النفايات الصلبة إلى الأسمدة العضوية".كما قدمت ورقة علمية عن تقييم نظام هجين للطاقة الشمسية الحرارية والكتلة الحيوية كمصدر للتزويد بالماء الساخن في ظل ارتفاع استهلاك الطاقة الكهربائية للفرد في المملكة العربية السعودية من 6.11 ميجاوات في عام 2004 إلى 9.41 ميجاوات في عام 2014.وجرى استعراض ورقة بحثية عن إنتاج الكربون المنشط القائم على الحمأة: دراسة التوصيف والتحسين والامتصاص، وناقشت الورقة استخدام حمأة الصرف الصحي لإنتاج الكربون المنشط باستخدام طريقة التنشيط الكيميائي مع العوامل الكيميائية المختلفة, فيما قدمت ورقة عن استخدام النفايات الصلبة العضوية في إنتاج الكربون المنشط وتطبيقه في امتصاص الأصباغ والمعادن الثقيلة، وتناولت الورقة مشكلة إنتاج كميات كبيرة من النفايات الصلبة (‪MSW‬) سنويًا.ومن خلال ورقة المناهج المستدامة لاستعادة الطاقة النظيفة المتجددة من النفايات الصلبة تناولت الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة والحاجة لتخفيف العبء البيئي الضار والمخاطر الاجتماعية والصحية المرتبطة بها ,فيما قدمت أيضا ورقة بحثية عن معالجة المخلفات الصلبة عن طريق التحلل (الهضم) اللاهوائي لإنتاج السماد العضوي والغاز الحيوي، وتمت مناقشة ورقة علمية عن تأثير إعادة تدوير خردة المطاط على التنمية المستدامة وتحسين البيئة، كذلك تم عرض دراسة جيوفيزيائية عن تأثير مردم المعيصم على المياه الجوفية لتطوير الخيارات المتاحة لبناء غطائه الهندسي، .// انتهى //15:09ت م0046