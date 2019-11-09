الرياض 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واساُختتمت أمس منافسات بطولة المنطقة الوسطى المفتوحة للتايكوندو للدرجة الأولى والشباب التي دارت رحاها على صالة الأمير فيصل بن فهد بالرياض بمشاركة أندية وهيئات الرياض والخرج والمجمعة وشقراء.وانتزع كبار الشباب كأس الدرجة الأولى بفارق كبير عن الوصيف فريق الفرع، فيما حل النصر ثالثاً معلناً عودته للمنافسات بعد انقطاع طويل عن منصات التتويج، و على صعيد فئة الشباب ظفر فريق الهلال بكأس البطولة و الشباب ثانياً والفرع ثالثاً .و شهدت المنافسات مشاركة أندية الفيصلي وسدير والسر لأول مرة في صراع اللعبة وقدموا عطاء فنياً مميزاً في بداية مشوارهم التنافسي في بطولات الاتحاد السعودي للتايكوندو .وأشرف على البطولة فنياً رئيس اللجنة الفنية ثامر السعران، وتحكيمياً رئيس لجنة الحكام فايز السلولي وتوّج الفائزين ممثل مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة الرياض مصعب المطيري.// انتهى //15:10ت م0047