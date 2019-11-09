جدة 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واسدشنت جمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة مشروع " دثار الوقفي " بمحافظة جدة ،الذي يختص بجمع المواد العينية من ملابس وأجهزة وأثاث بهدف حفظ النعمة، والتخلــص مــن عــبء إلقــاء الملابــس المســتعملة فــي الشــوارع أو فــي حاويــات النظافة وتجميعهــا والاســتفادة منهــا لصالح المحتاجين المستحقين من مستفيدي الجمعية.وأكد المدير التنفيذي للجمعية صالح بن ناصر العُمري, أهمية المشروع في رفع مشاركة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي، والحد من استغلال المواد المستهلكة من قبل العمالة غير النظامية، والاستفادة من عائدها المالي لتنفيذ برامج وأنشطة الجمعية، وكذلك الاستفادة من المواد العينية الصالحة لتوزيعها على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية، بالإضافة إلى الحد من ظهور الحاويات التي تشوه المناظر الجمالية للمحافظة المنتشرة الغير مصرحة والمشاركة في وقف مستدام تعود أرباحه لتنفيذ وتشغيل المشروع.ولفت العُمري إلى أن الجمعية ستطلق قريبا تطبيق "أجيك" الالكتروني لخدمة المشروع الذي يدعم طلب الخدمة لإيصال الملابس للجمعية، بحيث يختار المتبرع خلال وقت العمل الرسمي مكان وصولها لأقرب مكتب في الحي، أو إلى المستودع المركزي، كما تم التعاقد مع ناقل لهذه الخدمة بمبلغ رمزي تعتبرها الجمعية تبرعاً لها ومساندة لأعمال الجمعية.// انتهى //15:21ت م0048