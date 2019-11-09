نواكشوط 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واسالتقى رئيس الوزراء الموريتاني إسماعيل بده الشيخ سيديا، وفدًا من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، برئاسة نائب المدير العام للعمليات مروان عبد الغانم الذي يزور موريتانيا حاليا.وأفادت الوكالة الموريتانية للأنباء أنه تم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين موريتانيا والصندوق والسبل الكفيلة بتطويرها.الجدير بالذكر أن وفد الصندوق الكويتي كان قد وقع يوم أمس في نواكشوط اتفاقية قرض مع موريتانيا بقيمة 10 ملايين دينار كويتي، لتمويل مشروع بناء طريق طوله 150 كيلومتر بين مدينة النعمة شرق العاصمة ـ ومدينة انبيكت لحواش .// انتهى //15:46ت م0049