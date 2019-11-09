نواكشوط 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واسالتقى رئيس الوزراء الموريتاني الوزير الأول، إسماعيل بده الشيخ سيديا بمكتبه في الوزارة في نواكشوط، بعثة من البنك الإسلامي للتنمية، برئاسة، مدير علاقات دول (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واروربا) موسى سيلا، بحسب الوكالة الموريتانية للأنباء اليوم.وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين موريتانيا والبنك، والسبل الكفيلة لتتطويرها.// انتهى //15:56ت م0050