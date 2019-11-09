الجبيل الصناعية 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واسأطلقت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة الأمن الصناعي والسلامة بالتعاون مع إدارة التعليم العام برنامج توعوي لطلاب المرحلة الابتدائية التأسيسية بعنوان "السلامة في الحافلات المدرسية"، يقام كل يومي أربعاء وخميس من كل أسبوع ويشمل جميع المدارس حتى نهاية الفصل الدراسي الأول بهدف رفع مستوى الوعي لدى الطلاب بالطرق الصحيحة عند استخدام الحافلات المدرسية وطريقة الركوب والنزول السليمة التي من شأنها منع وقوع الحوادث .وأوضح مدير إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس سعيد الشهري, أن هذا البرنامج امتداد للبرامج التوعوية التي تنفذها الإدارة في جانب السلامة المرورية للطلاب حيث نفذت الإدارة قبل بداية العام الدراسي الحالي ورشة عمل "القيادة الآمنة" استهدفت فيها سائقي الحافلات المدرسية بالمدينة، مبيناً أن برنامج "السلامة في الحافلات المدرسية" يستهدف طلاب المرحلة الابتدائية التأسيسية وتعريفهم بمناطق الخطر المحيطة بالحافلة المدرسية وكذلك محاكاة لطريقة الركوب والنزول للحافلات واستعراض بعض الخطوات التي ينبغي أن يتبعها الطالب أثناء النزول والركوب والتي تضمن سلامته.وأكد المهندس الشهري، حرص الهيئة على أن يكون محتوى البرنامج يلامس إمكانيات الطلاب ومدى استيعابهم إضافة إلى اتباع الأساليب التربوية في توصيل المعلومات التي تتعلق بمبادئ وأسس السلامة المرورية حيث يحتوى البرنامج على العديد من العروض والصور والإرشادات وكذلك الافلام الكرتونية والتي تعمل على تبسيط وترسيخ المعلومة الصحيحة والسليمة لرفع مستوى الوعي لدى الطلاب .ويأتي هذا البرنامج في إطار الدور التوعوي للإدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية بالجبيل في السلامة المرورية للطلاب في مدينة الجبيل الصناعية والتي من شأنها المحافظة على الأرواح والممتلكات ونشر ثقافة القيادة الآمنة .// انتهى //16:13ت م0052