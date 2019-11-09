مكة المكرمة 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واسالتقى فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي أمس, سماحة رئيس مجلس المفتين رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الإتحادية الشيخ راوي عين الدين يرافقه وفد من مجلس شورى المفتين والإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، الذي يزور المملكة بدعوة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.وفي بداية اللقاء أعرب سماحته عن سعادته بزيارة المملكة العربية السعودية, منوهًا بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, و سمو و لي عهده الأمين -حفظهما الله- من خدمات جليلة وما توفره من إمكانيات لقاصدي بيت الله الحرام حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة .وأكد رغبة الإدارة الدينية في روسيا توطيد العلاقات مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي في إفادة أصحاب الفضيلة الأئمة و الدعاة من الحرمين الشريفين إلى روسيا, عادًا ذلك دعما لمسلمي روسيا, منوهًا بالدعوة من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمعالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لزيارة المملكة لتوقيع مذكرة التعاون المشترك بين الوزارة ومجلس شورى المفتين بروسيا الاتحادية، مؤكداً أنها تتويج للعلاقات بين البلدين الصديقين وتأكيد على مكانة المملكة ودورها الريادي في خدمة الإسلام بالعالم .من جانبه رحب الشيخ ماهر المعيقلي بسماحة مفتي روسيا والوفد المرافق له في المملكة, مثمنا الدور الذي تقوم به الإدارة الدينية في روسيا من جهود لخدمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وخدمة مسلمي روسيا.// انتهى //16:24ت م0055