الدمام 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واستُنظم غرفة الشرقية الثلاثاء القادم، حفل استقبالها السنوي لرجال الأعمال، بحضور رجال أعمال المنطقة ومسؤولين حكوميين وأكاديميين بارزين في الشأن الاقتصادي، وذلك في قاعة الاحتفالات الكبرى بفندق شيراتون الدمام.وأكد رئيس غرفة الشرقية عبد الحكيم بن حمد العمار الخالدي، سعي الغرفة من خلال حفل هذا العام، إلى تعميق أواصر الروابط بين القطاع الخاص ومختلف شرائح المجتمع، وأهمية الحفل السنوي بما يمثله من مُلتقى يُحفز على التفاعل ويحقق التواصل مع كبار مسؤولي ومديري المصالح والأجهزة الحكومية ومسؤولي القطاع الأهلي في المنطقة، مثمناً أداء ودور القطاع الخاص خلال العام الجاري، سواء من ناحية قوة الأداء والتوسع على مستوى قاعدة الإنتاج أو من ناحية زيادة عدد العاملين من القوى الوطنية داخل مؤسساته وتطوير مسئولياته تجاه العمل المجتمعي.وأشار إلى أن حفل العام يأتي حاصدًا لإنجازات عدة حققتها الغرفة في خدمة قطاع الأعمال بالمنطقة الشرقية، وإطلاقها للعديد من برامجها التوعوية أو فعالياتها ومبادراتها الرامية إلى توسيع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، الذي يشهد تطورًا لافتًا على مختلف الأصعدة التنظيمية والإجرائية والتشريعية، وتتويجًا لعام كامل من العمل المستمر والدؤوب الذي قدّمته الغرفة لأجل دعم ومساندة المشتركين وأصحاب الأعمال في المنطقة، منوهاً بما تشهده البلاد من نمو مطرد في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات.// انتهى //16:59ت م0058