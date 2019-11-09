بيروت 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واساختتم مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على ارتفاع بنسبة 0.97٪، ليغلق عند مستوى 758.59 نقطة.واستحوذ القطاع المصرفي على غالبية القيمة المتداولة بحصة بلغت 72.58٪ ، كما استحوذ القطاعان العقاري والصناعي على الحصة المتبقية البالغة 25٪ و 2.42٪ على التوالي.أما في قطاع العقارات، سجلت أسهم سوليدير أو سوليدير بزيادة أسبوعية بنسبة 6.11٪ و 16.63٪ لتبلغ 5.04 دولار و 5.54 دولار على التوالي.// انتهى //17:25ت م0064