الدمام 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الأربعاء القادم، فعاليات الملتقى العلمي الأول للصحة النفسية، الذي يقيمه فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية والتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية بعنوان " تعزيز الصحة النفسية والوقاية من الانتحار".ويشارك في فعاليات الملتقى العديد من الجهات ذات العلاقة في مجال الصحة النفسية، ونخبة من المختصين في مجال الصحة النفسية لمناقشة عدد من المحاور ذات الصلة بجانب الصحة النفسية، إضافة إلى عدد من أوراق العمل تبحث في قضايا تعزيز الصحة النفسية للمجتمع والشباب بالمنطقة الشرقية.ويهدف الملتقى الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة الشرقية الى تعزيز الصحة النفسية ورفع الجانب التوعوي والتعريف بخطورة المرض النفسي وطرق الوقاية من الأمراض النفسية للوقاية من الانتحار .// انتهى //17:48ت م0065